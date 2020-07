Juve-Lazio, la moviola: ci sono i falli da rigore di Bastos e Bonucci

Al 10’ contrasto aereo tra Ronaldo e Bastos, che colpisce il portoghese al volto con l’avambraccio: gesto involontario, fa bene Orsato a fischiare fallo senza ammonire. Al 37’ la prima ammonizione, ineccepibile, per fallo di Anderson in ritardo su Bentancur. Al 2’ della ripresa Orsato fischia una punzione dal limite per la Juventus perché Bastos respinge con il braccio sinistro largo un tiro di Ronaldo: il Var lo richiama perché il contatto tra braccio e pallone avviene quantomeno sulla linea se non oltre e l’arbitro infatti decreta giustamente il rigore dopo aver controllato. Regolare il raddoppio di CR7: al momento del passaggio di Dybala il portoghese è dietro al pallone. Al 15’ primo ammonito della Juventus, Alex Sandro per fallo su Lazzari: contatto minimo, ma in ritardo e il giallo ci sta. Al 36’ il rigore per la Lazio, giusto: Immobile anticipa Bonucci che colpisce il piede del biancoceleste.