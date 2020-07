Diretta Sassuolo-Milan ore 21.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - Il Milan di Stefano Pioli, ancora imbattuto dopo la ripresa del campionato, fa visita al Sassuolo alle 21.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. I rossoneri si troveranno di fronte un'altra delle squadre più in forma del campionato. La squadra di De Zerbi, confermato da Carnevali sulla panchina dei neroverdi, ha inanellato nove risultati utili consecutivi, fermando sul 3-3 Inter e Juve e vincendo per 2-1 all'Olimpico contro la Lazio in rimonta. Entrambe le formazioni, dunque, stanno vivendo un perido di forma smagliante. Per tale ragione il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha ribadito di voler tentare l'assalto a un piazzamento europeo fino alla fine della stagione. Obiettivo lontano otto punti, quelli che dividono i neroverdi proprio dai rossoneri.

