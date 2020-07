Diretta Udinese-Juve ore 19.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

UDINE - Vincere per conquistare il nono scudetto consecutivo. È questo l'imperativo in casa Juve che, alle 19.30 alla Dacia Arena contro l'Udinese, ha il primo match ball per portarsi a casa il tricolore. Dopo il pareggio di ieri dell'Inter contro la Fiorentina (0-0), alla truppa di Sarri bastano tre punti per laurearsi campioni d'Italia. I bianconeri, dopo tre partite senza vittorie (Milan, Atalanta e Sassuolo), hanno ritrovato il successo contro la Lazio (2-1) grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese oggi avrà l'opportunità di scrivere ancora una volta il proprio nome nella storia di questo sport: CR7, infatti, segnando contro i friulani, raggiungerebbe Gerd Müller (735 reti) al quinto posto della classifica dei bomber più prolifici di sempre. I bianconeri si troveranno di fronte un'Udinese obbligata a fare punti viste le vittorie di ieri di Genoa e Lecce. Ora i salentini, terzultimi in classifica, sono lontani solo quattro punti.

