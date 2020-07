Diretta Lazio-Cagliari ore 21.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Alla Lazio di Simone Inzaghi non mancano certo motivazioni per cercare il successo questa sera allo Stadio Olimpico nella sfida contro il Cagliari. Con una vittoria, infatti, i biancocelesti otterrebbero la certezza matematica di entrare tra le prime quattro in classifica. Il tecnico piacentino non vuole però sottovalutare i rossoblù: "Rispetto all'andata è un'altra squadra, è arrivato Zenga in panchina. Lo stimo, è un ottimo allenatore, si è trovato di fronte diverse problematiche e le sta risolvendo. Dovremo essere bravi a interpretare la partita". La stima tra i due tecnici è reciproca, come sottolinea anche Walter Zenga: "Simone Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario, lo dimostra il fatto che contro la Juventus siano stati in partita fino alla fine e se quel tiro di Immobile invece che sul palo fosse finito dentro, la partita avrebbe potuto prendere una piega differente".