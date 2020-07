Scarpa d'Oro, Cristiano Ronaldo si ferma. Immobile insegue Lewandowski

TORINO - Cristiano Ronaldo non segna e la Juve si ferma contro l'Udinese, rimandando la festa scudetto. L'attaccante portoghese rimane a secco nella 35ª giornata di Serie A, mentre Ciro Immobile realizza la rete che regala il quarto posto aritmetico alla Lazio. Il centravanti biancoceleste sale a quota 31 gol in campionato, mentre il fenomeno portoghese resta fermo a 30: una situazione che favorisce Immobile nella corsa alla Scarpa d'Oro. Ogni anno viene incoronato il miglior bomber d'Europa moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso: al momento in testa alla classifica c'è Robert Lewandowski. La Bundesliga è finita e l'attaccante del Bayern Monaco ha realizzato 34 reti e comanda con 68 punti. Immobile e Cristiano Ronaldo, rispettivamente a 62 e 60 punti, hanno ancora tre partite per puntare il polacco e superarlo.