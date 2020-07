Bologna-Lecce 3-2: Barrow decide al 93'. Record di punti nell'era Saputo

BOLOGNA - Il Bologna batte 3-2 in pieno recupero il Lecce dopo essersi vista rimontare due reti e tocca quota 46 punti, record nell'era Saputo. Palacio (2') e Soriano (5') sembrano mettere il match sui binari giusti per Mihajlovic, la rimonta salentina porta la firma di Mancosu (45'+2) e Falco (66'). Il dominio dei ragazzi di Liverani nella ripresa non porta al gol del sorpasso. È piuttosto Barrow (93') a concludere un contropiede micidiale che vale il 3-2 per i padroni di casa.

Le scelte di Mihajlovic e Liverani

Grandi amici e compagni di squadra ai tempi della Lazio, è emozionante l'abbraccio tra Mihajlovic e Liverani nel prepartita, che fa rima con le belle parole che si sono dedicati l'un l'altro nelle conferenze della vigilia. Sinisa, già ampiamente salvo in virtù dei 43 punti in classifica, è reduce da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato e, più in generale, cerca un successo al Dall'Ara che manca addirittura dal 1° febbraio (il 2-1 in rimonta col Brescia, firmato Bani all'89'). Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks, Medel, Svanberg, Skov Olsen, Soriano, Barrow e Palacio, gli 11 in campo schierati col 4-2-3-1, sono chiamati a non eguagliare il poco invidiabile record del Verona, che tra il 1991-92 e il 1996-97 fu capace di subire gol in 31 partite consecutive di Serie A. L'allenatore dei salentini si affida invece all'albero di Natale per quello che è un vero e proprio match decisivo per la salvezza, alla luce di un Genoa quart'ultimo distante 4 lunghezze (più lo scontro diretto a favore): gli interpreti scelti sono Gabriel, Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco, Mancosu, Tachtsidis, Barak, Falco, Saponara e Lapadula.

Avvio shock del Lecce, Mancosu accorcia

Tutti si aspettano un avvio rabbioso del Lecce, alla disperata ricerca di punti per continuare a coltivare il sogno salvezza, invece dopo soli 5' la gara sembra già chiusa, ma tinta di rossoblù: il Bologna passa al 2' con Palacio, che controlla di coscia e gira a rete di destro lo splendido assist di tacco di Barrow, poi raddoppia circa 180 secondi più tardi con un gran tiro da fuori di Roberto Soriano al termine di trenta metri di corsa palla al piede. I salentini sono sotto shock e i ragazzi di Mihajlovic sfiorano il tris con l'attaccante gambiano (fuori di un soffio al 12', palo clamoroso al 30') e l'italo-tedesco di testa (ottima risposta di Gabriel al 21'). Il Lecce, che aveva tentato una timida reazione con l'ex "Pippo" Falco al 24', ringrazia un incredibile pasticcio della difesa felsinea, rientrando un po' a sorpresa in partita ad un passo dall'intervallo (secondo di recupero del primo tempo): è Mancosu a spingere la sfera di petto oltre la linea dopo un batti e ribatti in area e un tiro deviato di Lucioni. Per il Bologna, che nel prossimo turno non avrà a disposizione Palacio, ammonito e diffidato, è la 31ª gara consecutiva con la propria porta violata: mai nessuno c'era riuscito in un singolo campionato di A.