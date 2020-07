Diretta Lazio-Brescia ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - La Lazio sfida il Brescia già retrocesso per rincorrere il secondo posto e per far raggiungere a Ciro Immobile tre obiettivi: il titolo di capocannoniere, la Scarpa d'Oro e il record di Higuain. Per il primo bisogna mantenere le distanze da Cristiano Ronaldo, per il secondo basta un gol e Lewandowski sarà scavalcato, mentre per il terzo serve una doppietta per raggiungere quota 36 gol e una tripletta per superarlo. Una missione possibile, anche perché al termine del campionato mancano ancora 180 minuti. La squadra di Lopez, invece, vuole salutare la Serie A con dignità: l'aritmetica condanna le Rondinelle alla retrocessione, ma il Brescia cerca quella reazione di orgoglio che nella sfida contro il Parma non è arrivata.

Dove vedere Lazio-Brescia in tv e streaming

Lazio-Brescia è in programma alle ore 19.30 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Brescia

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Tonali, Zmrhal, Viviani; Torregrossa, Ayé. All.: Lopez.

ARBITRO: Massimi di Termoli