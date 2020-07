Diretta Sampdoria-Milan ore 19.30: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

GENOVA - Il Milan fa visita alla Sampdoria per il 37° turno del campionato di Serie A. La formazione guidata da Pioli è sesta in classifica con 60 punti e viene da una serie di risultati utili di fila: nella scorsa giornata ha pareggiato in casa con l'Atalanta dopo tre successi consecutivi con Parna, Bologna e Sassuolo. I blucerchiati, invece, sono in quindicesima posizione a quota 41 e vengono da due sconfitta di fila, contro Genoa e Juventus.

Sampdoria-Milan, diretta tv e streaming

La partita tra Sampdoria e Milan è in programma alle ore19.30 allo stadio Ferraris e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All: Ranieri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli

ARBITRO: Pasqua di Tivoli