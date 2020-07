Diretta Cagliari-Juventus ore 21.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - La Juventus è impegnata a Cagliari nel 37° turno del campionato di Serie A. La formazione di Sarri ha già vinto il campionato grazie al successo con la Sampdoria nella scorsa giornata e ha conquistato 10 vittorie e tre pareggi in 18 trasferte di questa Serie A. Il Cagliari condivide la tredicesima posizione con l'Udinese a quota 42 punti e viene da due sconfitte consecutive, contro Udinese e Lazio.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Mattiello, Faragò, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Rafael, Ciocci, Ceppitelli, Klavan, Birsa, Lombardi, Marigosu, Rog, Gagliano, Delpupo, Paloschi, Pavoletti, Pereiro, Ragatzu. Allenatore: Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Coccolo, Wesley, Bonucci, Demiral, Chiellini, Pjanic, Matuidi, Zanimacchia, Olivieri. Allenatore: Sarri

ARBITRO: Ghersini di Genova