Diretta Parma-Napoli ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

PARMA – A poco più di un mese dalla sfida del San Paolo contro la Lazio (ultima giornata dello scorso campionato), il Napoli è pronto a scendere in campo nel primo impegno ufficiale della nuova stagione. Gli azzurri affrontano nella prima giornata di campionato, al Tardini alle ore 12.30, il Parma. C’è grande attesa per l’esordio in azzurro di Osimhen, l’acquisto più costoso della storia del club. La squadra di Gattuso vuole migliorare il settimo posto della scorsa stagione e centrare un piazzamento in Champions League. Di fronte oggi si troverà il Parma che ha cambiato guida tecnica: Liverani, dopo l’esperienza sulla panchina del Lecce, ha infatti preso il posto di Roberto D’Aversa.

