Diretta Torino-Atalanta ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

TORINO - Dopo il ko alla prima giornata contro la Fiorentina (1-0), il Torino di Giampaolo sfida alle ore 15 l'Atalanta all'Olimpico Grande Torino. Per la Dea si tratta del debutto stagionale in gare ufficiali dopo che ha ottenuto lo spostamento della sfida contro la Lazio della prima giornata per aver chiuso la scorsa stagione ad agosto in virtù dei quarti di finale di Champions League giocati contro il Psg. La scorsa stagione fu un disastro per il Torino, che incassò un pesante 7-0 interno contro la banda Gasperini. Quello è il risultato più largo ottenuto dai bergamaschi nel massimo campionato. Il Torino, però, vuole riscattarsi e muovere la classifica. Tornando indietro, i granata non perdono le prime due gare di campionato dalla stagione 2002-03, quando alla guida della squadra c'era Giancarlo Camolese. Intanto, nella conferenza stampa della vigilia, Giampaolo ha commentato: "Questa squadra resta lontana dalla mia visione. Mi conforta la disponibilità dei giocatori, ma dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti: possesso palla, finalizzazione, pressing e linee di passaggio".

