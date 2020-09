Diretta Cagliari-Lazio ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - Ecco la Lazio al debutto in campionato. La stagione dei biancocelesti inizia dalla seconda giornata in attesa del recupero con l'Atalanta. I ragazzi di Inzaghi si troveranno davanti il Cagliari di Eusebio Di Francesco. I sardi, all'esordio in Serie A, hanno pareggiato 1-1 con il Sassuolo in trasferta. C'è tutta l'intenzione di fare bene alla prima nella Sardegna Arena. Con l'arrivo di Diego Godin, il difensore arrivato dall'Inter, i rossoblù rilanciano le proprie ambizioni stagionali.