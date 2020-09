Arbitri di A, Maresca per Lazio-Atalanta. Benevento-Inter: Fourneau

ROMA - La CAN ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno i tre recuperi della 1ª giornata, tutti in programma per mercoledì 30 settembre. Alle 18.00 Benevento-Inter (Fourneau) e Udinese-Spezia (Prontera). Alle 20.45 il big match Lazio-Atalanta (Maresca).