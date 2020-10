Diretta Milan-Spezia ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Il Milan non perde da quattordici partite consecutive in Serie A, ma è reduce dalle fatiche di Europa League contro il Rio Ave. Per questo Stefano Pioli considera la sfida contro lo Spezia una partita insidiosa: "Dobbiamo riuscire a chiudere questo primo ciclo di partite a denti stretti e con grande determinazione", ha detto in conferenza stampa. I liguri arrivano al Meazza carichi dopo aver conquistato i primi storici tre punti nel massimo campionato mercoledì scorso contro l'Udinese in trasferta e vogliono continuare a sorprendere tutti. Ma anche il Milan vuole centrare un obiettivo che manca dal lontano 2006: vincere le prime tre partite di campionato.

Dove vedere Milan-Spezia in tv e in streaming

Milan-Spezia è in programma alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 251.

Milan-Spezia, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Colombo. All.: Pioli.

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.

ARBITRO: Serra di Torino.