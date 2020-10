Juve-Napoli: partita non disputata, è ufficiale

TORINO - Juve-Napoli non c'è stata, non si è giocata e all'Allianz Stadium è andata in scena solo la partita dell'attesa. La squadra di Pirlo è arrivata allo stadio come fa di solito, è scesa in campo ed ha aspettato i 45' del primo tempo come da regolamento prima di ricevere la comunicazione ufficiale che la gara non si sarebbe disputata. Il Napoli è rimasto in Campania, non è partito, e ora bisognerà capire cosa succederà. Probabilmente la prima decisione sarà del Giudice Sportivo che decreterà la vittoria a tavolino per 3-0 in favore della Juventus.

Juventus-Napoli: per la Lega si va verso il 3-0 a tavolino

Juventus-Napoli: la difesa di De Laurentiis: «Ha deciso la ASL!»

Napoli, nuovo stop dalla Asl: "Non potete partire"

22.05 La Juve lascia l'Allianz Stadium

Il pullman della Juve è ripartito e la squadra ha lasciato lo stadio.

21.30 Juve-Napoli non si gioca: è ufficiale

Puntuale è arrivata la comunicazione: Juve-Napoli non verrà disputata, è ufficiale. Ora si attende la decisione del Giudice Sportivo ed è da capire cosa succederà.