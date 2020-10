Juve-Napoli sub iudice: la decisione del Giudice Sportivo

In riferimento alle partite del campionato di Serie A dell'ultima giornata, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha indicato come "sub iudice" il risultato di Juventus-Napoli. La partita, in programma domenica sera all'Allianz Stadium, non si è disputata per l'assenza della squadra campana bloccata dalla Asl di Napoli dopo le positività al Covid di Zielinski ed Elmas. Il giudice si è preso altro tempo per decidere sull'esito della gara.

I presidenti di Serie A infuriati con De Laurentiis