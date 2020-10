Coronavirus in Serie A, positivi e guariti di tutte le squadre

TORINO – Attualmente sono una trentina i calciatori positivi al Coronavirus in Serie A. Dopo l’esplosione del caso Genoa, arrivato a 17 calciatori contagiati, di cui 7 guariti, negli ultimi giorni si sono registrate positività nell’Inter, nel Milan, nella Juve e nel Parma (quattro casi ieri). Martedì è deflagrata la notizia della positività di Cristiano Ronaldo, controllato nella nazionale portoghese ma già rientrato in quarantena a Torino. La situazione è monitorata con attenzione da Lega Serie A e Federcalcio: sono undici le squadre attualmente non interessate da casi e, per fortuna, tanti giocatori sono guariti in fretta, tornando all’attività senza conseguenze, come accaduto recentemente a Zlatan Ibrahimovic del Milan e Vedaq Muriqi della Lazio.