Diretta Inter-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il derby della Madonnina numero 173 in Serie A, l'87° in casa nerazzurra, si prepara a riaccendere le luci a San Siro dopo lo stop per le nazionali. Inter-Milan sarà il match clou della ripartenza, la sfida segnata dalle defezioni per Coronavirus e dai tabù da sfatare. Conte non avrà per Covid Skriniar, Bastoni (negativo all'ultimo tampone), Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young, ma non cerca alibi e non vuole lamentarsi come ammesso in conferenza stampa. Pioli invece è a caccia della sua prima vittoria in un derby: non ha mai vinto né a Roma con la Lazio (3 sconfitte e 1 pareggio) né a Milano (2 pareggi da allenatore dell'Inter e 1 sconfitta da rossonero). In più, l'ultimo successo del Milan in casa dell'Inter risale a dieci anni fa (14 novembre 2010), gol di Ibrahimovic su rigore per l'1-0 finale. Per il momento il ricordo più fresco è la rimonta di Lukaku e compagni il 9 febbraio scorso che chiuse la partita 4-2 per Conte.

