Diretta Torino-Cagliari e Spezia-Fiorentina ore 15.00: dove vederle in tv e in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - Il Torino, dopo le sconfitte con Fiorentina e Atalanta, cerca la prima vittoria in campionato nella gara interna contro il Cagliari. Belotti e compagni si trovano ancora a zero punti in classifica ma con la partita con il Genoa da recuperare. Anche gli uomini guidati da Di Francesco sono a caccia del primo successo in Serie A. I sardi, infatti, dopo il pareggio nella gara inaugurale con il Sassuolo, hanno subito due sconfitte consecutive con Lazio e Atalanta. Giampaolo dovrà fare a meno di Zaza. Probabile, dunque, l'esordio in maglia granata per Federico Bonazzoli. La Fiorentina, ospite dello Spezia, cerca il secondo successo in campionato dopo due sconfitte consecutive. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 3 punti. Callejon, neo acquisto della Viola, dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Torino-Cagliari, formazioni ufficiali

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

ARBITRO: La Penna di Roma

Torino-Cagliari, dove vederla in tv e in streaming

Torino-Cagliari è in programma alle ore 15.00 e sarà disponibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251).

Le formazioni ufficiali di Spezia-Fiorentina

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ribéry, Vlahovic. All. Iachini

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

Spezia-Fiorentina, dove vederla in tv e in streaming

Spezia-Fiorentina è in programma alle ore 15.00 e sarà disponibile in esclusiva in diretta su Dazn Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky).