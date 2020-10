Diretta Torino-Cagliari ore 15.00: dove vederla in tv e in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino, dopo le sconfitte con Fiorentina e Atalanta, cerca la prima vittoria in campionato nella gara interna contro il Cagliari. Belotti e compagni si trovano ancora a zero punti in classifica ma con la partita con il Genoa da recuperare. Anche gli uomini guidati da Di Francesco sono a caccia del primo successo in Serie A. I sardi, infatti, dopo il pareggio nella gara inaugurale con il Sassuolo, hanno subito due sconfitte consecutive con Lazio e Atalanta. Giampaolo dovrà fare a meno di Zaza. Probabile, dunque, l'esordio in maglia granata per Federico Bonazzoli.

SEGUI TORINO-CAGLIARI IN DIRETTA ALLE 15.00

Torino-Cagliari, le probabili formazioni

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo

A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Murru, Singo, Buongiorno, Segre, Gojak, Lukic, Ansaldi, Millico, Edera.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

A disposizione: Aresti, Vicario, Carboni, Faragò, Klavan, Pisacane, Caligara, C. Oliva, Ounas, Tramoni, Cerri, Luvumbo, Pavoletti.

ARBITRO: La Penna di Roma

Torino-Cagliari, dove vederla in tv e in streaming

Torino-Cagliari è in programma alle ore 15.00 e sarà disponibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251).