Diretta Atalanta-Sampdoria ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

BERGAMO - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si è rialzata immediatamente dopo il ko in campionato contro il Napoli (4-1) rifilando un bel poker al Midtiylland nell'esordio stagionale nella fase a gironi della Champions League, alle ore 15, al Gewiss Stadium, affronta la Sampdoria nella sfida valevole per la 5ª giornata di Serie A. La Dea è attualmente al terzo posto con 9 punti e in caso di successo aggancerebbe il Milan in vetta alla classifica, in attesa che i rossoneri scendano in campo contro la Roma (lunedì al Meazza alle 20.45). Gli orobici, però, si troveranno di fronte una Sampdoria che sembra aver trovato la giusta quadratura. I blucerchiati, infatti, dopo un inizio complicato, hanno trovato due successi di fila molto importanti: prima hanno sbancato il Franchi battendo la Fiorentina (2-1), poi hanno annichilito la Lazio con un netto 3-0.

