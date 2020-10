Diretta Genoa-Inter ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

GENOVA - Pareggio con la Lazio, sconfitta nel derby col Milan e altro pari in Champions League contro il Gladbach, gli ultimi risultati dell'Inter stentano a decollare nonostante le buone prestazioni offerte. Conte non cerca alibi né nelle assenze per Covid né in quelle per infortunio, si dice contento e soddisfatto del percorso intrapreso ma ora vuole anche le vittorie. Intanto due buone notizie: Young è tornato e Hakimi è negativo ma aspetta la conferma del secondo tampone. L'occasione del riscatto può arrivare davanti a un Genoa ancora rimaneggiato anche se rinvigorito da alcuni ritorni post Coronavirus (erano 17 i postivi nella rosa rossoblù). "L'Inter può schiacchiarti, dovremo dimostrare coraggio e sbagliare il meno possibile" ha detto Maran in vista della sfida del Ferraris.

Inter, Conte: "Felice della strada intrapresa, nessuno ci ha ancora dominati"