Lazio-Bologna 2-1: Luis Alberto, gol ed esultanza polemica

ROMA - La Lazio fatica per un tempo e poi piega un buon Bologna nel terzo anticipo del sabato della quinta giornata di Serie A: i biancocelesti di Simone Inzaghi si impongono 2-1, bissando il successo di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Lazio-Bologna, la cronaca

Inzaghi, per la sua Lazio, dà fiducia a Reina tra i pali, Hoedt in difesa, l'eroe di Champions Akpa-Akpro a centrocampo e Correa davanti, accanto a Immobile. Nel Bologna mister Mihajlovic sceglie Sansone, a sorpresa, al posto di Barrow, alle spalle dell’eterno Palacio. Gli emiliani partono bene, cercando di aggredire i padroni di casa, che vanno in difficoltà. Al 13’ il Bologna trova il gol con una staffilata di Svanberg che sorprende Reina: l’arbitro Irrati dapprima convalida, poi annulla con l’aiuto del Var per un fallo di Schouten su Leiva, nel momento della riconquista della palla da cui parte l'azione. La Lazio si scuote e si fa pericolosa con un paio di conclusioni di Luis Alberto. Il Bologna risponde con i tentativi di Orsolini e Sansone. Al 32’ cavalcata di Palacio, il cui sinistro finisce sull’esterno della rete laziale, poi la contesa si spegne fino all’intervallo: l'unico sussulto è dato dall'inedito doppio cambio al 42' di Inzaghi, che toglie Leiva e Marusic per Escalante e Lazzari.

