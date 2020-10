Diretta Cagliari-Crotone ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

CAGLIARI - Dopo la prima vittoria stagionale in campionato in casa del Torino il Cagliari guidato da Di Francesco cerca conferme tra le mura amiche. Questi tre punti hanno rilanciato le ambizioni dell'undici sardo che adesso cerca il primo successo interno. Il Crotone, invece, dopo aver perso le prime tre partite di campionato è riuscito nell'impresa di fermare la Juve allo Scida. Questo punto potrebbe aver risollevato il morale degli uomini di Stroppa che si presentano alla Sardegna Arena con la voglia di trovare i primi tre punti della stagione in Serie A.

Il fischio d'inizio di Cagliari-Crotone è fissato per le 12.30, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale DAZN 1 oppure in streaming tramite l'app DAZN.

Cagliari-Crotone, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. ALL.: Di Francesco

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Messias. ALL.: Stroppa.

ARBITRO: Di Martino di Teramo