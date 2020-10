Diretta Benevento-Napoli ore 15: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BENEVENTO - Pippo Inzaghi e Rino Gattuso si ritrovano da avversari nel derby campano tra Benevento e Napoli: l'ex attaccante e l'ex mediano sono stati campioni del mondo insieme, nel 2006, nella nazionale azzurra di Marcello Lippi. Il Benevento vuole dimenticare i cinque gol incassati a Roma, pur giocando bene per alcuni tratti di gara, mentre il Napoli ha necessità di mettere da parte le incertezze di Europa League (ko casalingo di giovedì con l'Az Alkmaar), dopo le debordanti prestazioni in campionato. Gattuso, peraltro, è in odore di rinnovo di contratto fino al 2023 dopo i tentennamenti dei mesi scorsi. Terzo incrocio in Serie A tra le due squadre, che si sono affrontate nel 2017-18 con doppio successo dei partenopei senza gol incassati: 6-0 a Napoli e 2-0 a Benevento. Andando più indietro nel tempo troviamo anche un incrocio in Serie C, nel 2004-05, quando il Napoli si impose per 2-0 sia all'andata che al ritorno.

BENEVENTO-NAPOLI, SEGUI IL LIVE SUL NOSTRO SITO

Benevento-Napoli, dove vederla in tv

L'incontro tra Benevento e Napoli sarà trasmessa dalle 15 su Dazn e su Dazn 1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-Dazn.

Benevento-Napoli, formazioni ufficiali

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All.: F. Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All.: Gattuso.

Arbitro: Doveri di Roma.