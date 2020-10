Milan-Roma 3-3: Ibrahimovic capocannoniere non basta a Pioli

Nel Milan c’è Tatarusanu in porta al posto di Gigio Donnarumma e rientra Calhanoglu nel terzetto alle spalle di Ibrahimovic; Tonali è in panchina. La Roma, ancora priva di Smalling, recupera Mancini in difesa, schiera Karsdorp largo a destra al posto di Santon e Pellegrini in mediana con Veretout. L’uomo più atteso, Ibrahimovic , mette il timbro sulla partita già al 2’ su delizioso assist di Leao: il 39enne svedese tocca di destro, anticipando il portiere giallorosso Mirante. La Roma tenta la reazione al 9’ con Dzeko, che si incunea fino all’area piccola rossonera: il bosniaco è murato all’ultimo istante dall’ex romanista Kjaer, a un passo da Tatarusanu. Proprio Dzeko firma il pareggio giallorosso al 14’, di testa, su angolo di Pellegrini, approfittando di un’uscita a vuoto del vice di Donnarumma. Alla mezz’ora la Roma trema tre volte nello spazio di pochi istanti: Theo Hernandez sfiora la rete con un sinistro rasoterra, poi Romagnoli di testa costringe Mirante alla parata plastica e infine Kjaer colpisce il palo di testa . Gli uomini di Fonseca non stanno a guardare e, sul ribaltamento di fronte, Tatarusanu deve respingere le conclusioni di Ibanez e Pellegrini. L’ultimo guizzo del primo tempo è di Calhanoglu , che impegna un ottimo Mirante su calcio di punizione al 43’.

Ibrahimovic fa doppietta

In apertura di ripresa, al 47’, il Milan raddoppia: fulminante spunto di Leao sulla sinistra e assist per Saelemaekers che infila in rete. La Roma non si arrende e si fa pericolosa con Dzeko, che spara alto a conclusione di un veloce contropiede. Al 69’ Mkhitaryan conclude in diagonale, Tatarusanu respinge e Bennacer commette fallo su Pedro: l’arbitro Giacomelli concede il rigore, fortemente contestato dai rossoneri, e Veretout trasforma. Match sul 2-2 al 71’. Passano 8 minuti e il Milan torna avanti con un altro rigore, concesso per un tocco di Mancini su Calhanoglu: Ibrahimovic, dal dischetto, non sbaglia. La Roma ha ancora la forza di reagire e pareggia all'84' con Kumbulla, che tocca in rete su azione di calcio d'angolo. Mirante salva i giallorossi all'89' su conclusione ravvicinata di Kessie: finisce 3-3.