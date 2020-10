Diretta Bologna-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall'Ara, il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita il Cagliari nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A. I felsinei fin qui hanno collezionato solo tre punti in classifica, conquistati grazie al 4-1 nel derby emiliano contro il Parma. Poi per Palacio e compagni sono arrivate quattro sconfitte contro Milan, Benevento, Sassuolo e Lazio. Oggi di fronte ci sarà il Cagliari di Di Francesco che, invece, dopo una partenza con il freno a mano tirato, (pareggio contro il Sassuolo e ko con Lazio e Atalanta) ha vinto le ultime due partite, battendo il Torino in trasferta per 3-2 e rifilando un poker al Crotone. Entrambe le formazioni in settimana hanno superato il 3° turno di Coppa Italia: il Bologna ha battuto la Reggina per 2-0 (di Vignato e Orsolini le reti che hanno messo ko i calabresi), mentre il Cagliari ha avuto la meglio sulla Cremonese grazie al gol di Faragò. Perfetto equilibrio negli scontri diretti nella massima serie tra le due squadre: 22 pareggi e 19 successi per parte.

