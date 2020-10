Bologna-Cagliari 3-2: Barrow doppietta, sorride Mihajlovic

BOLOGNA - Il Bologna piega il Cagliari per 3-2 al Dall'Ara e ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive in campionato. In una sfida divertente il protagonista è Musa Barrow, finora a digiuno di gol, autore di una spettacolare doppietta nonostante un Cragno in grande forma. Rammarico per i sardi di Di Francesco, che venivano da tre vittorie di fila (Coppa Italia compresa) e che sono andati due volte in vantaggio durante il match, prima di arrendersi.

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA

Bologna-Cagliari, la cronaca

Il Bologna di Mihajlovic si presenta con Schouten e Svanberg in mediana e Palacio terminale d’attacco. Il Cagliari di Di Francesco si schiera con Sottil preferito a Ounas nel trio dietro alla punta Simeone. L’inizio dell’incontro è equilibrato: gli ospiti ci provano con Joao Pedro, ma Skorupski controlla in due tempi, risponde Barrow impegnando Cragno in presa. Al 15’ il Cagliari passa in vantaggio: Orsolini perde il pallone poco prima di metà campo, veloce ripartenza dei sardi, Joao Pedro scambia con Sottil e tocca al volo in rete. Incassato il gol per la trentanovesima partita consecutiva, il Bologna preme alla ricerca del pareggio: al 18’ Orsolini tenta il riscatto su calcio di punizione, ma Cragno respinge di pugno. Il portiere ospite è prodigioso in tuffo, al 35’, su fendente angolato di Palacio. Il Bologna poi pareggia al 44’ con Barrow che, ricevuta palla da Soriano, infila Cragno con un destro potente all’incrocio dei pali.

BOLOGNA-CAGLIARI, TABELLINO E STATISTICHE