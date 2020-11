Verona-Benevento 3-1, Barak trascinatore con una doppietta

VERONA - Il Verona conferma il suo buon avvio di campionato battendo per 3-1 il Benevento di Filippo Inzaghi nel monday night della sesta giornata di Serie A. Al Bentegodi sugli scudi il 26enne ceco Antonin Barak, che trascina con una doppietta i ragazzi di Juric, tuttora miglior difesa del campionato. Barak era guarito da poco dal Coronavirus. Non mancano i rimpianti per i sanniti, autori di una buona prestazione stasera e rimasti in dieci per un rosso a Caprari a metà ripresa, dopo un'azione sospetta in area scaligera.

VERONA-BENEVENTO, TABELLINO E STATISTICHE

Verona-Benevento, la cronaca

All’ingresso in campo il Verona si presenta con Kalinic titolare in prima linea, supportato da Barak e Zaccagni. Il Benevento si affida al collaudato Lapadula, affiancato da Caprari e Roberto Insigne. Il primo tempo procede a ondate, prima all’insegna dell’equilibrio, poi con predominio dell’Hellas, quindi con la crescita dei sanniti. Al 17’ il Verona sblocca il match con il ceco Barak, su assist di Zaccagni, innescato da un colpo di tacco di Kalinic. Realizzato il gol, i padroni di casa giocano alla grande per una decina di minuti, prima che il Benevento si accenda con Insigne, che impegna Silvestri al 28’. Quattro minuti più tardi il portiere veneto devia un insidioso tiro sporco di Caprari. Il Verona risponde con una conclusione a giro di Zaccagni, deviata in angolo da Montipò al 35’. Poi, prima dell'intervallo, sono Insigne e Ilic a sfiorare la marcatura.