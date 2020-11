Diretta Genoa-Torino ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GENOVA - Fa ancora male per il Torino la sconfitta a dir poco rocambolesca con la Lazio nell'ultimo turno di Serie A. Marco Giampaolo si aspetta dai suoi ragazzi una pronta reazione e il recupero della terza giornata contro il Genoa di Maran gli darà l'occasione per provarci. Non sarà semplice ovviamente, ma si tratta di una sorta di derby per l'allenatore granata, che in passato ha già sfruttato il match con il Grifone per risollevarsi. Era accaduto proprio quando era allenatore della Sampdoria e la sua panchina era molto traballante dopo un avvio tutt'altro che incoraggiante: la vittoria nella stracittadina, però, gli aveva permesso di iniziare un fortunato ciclo di tre anni in blucerchiato.

Segui la diretta di Genoa-Torino su Tuttosport.com