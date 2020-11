Diretta Benevento-Spezia ore 18: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BENEVENTO - Reduce dalla sconfitta per 4-1 contro la Juventus nel segno di Cristiano Ronaldo, lo Spezia di Vincenzo Italiano fa visita al Benevento di Filippo Inzaghi nel "derby" tra neopromosse. I liguri, vincitori dei play-off della scorsa Serie B, si trovano a quota 5 punti in classifica ed inseguono ad una lunghezza di distanza i sanniti dominatori dello scorso campionato cadetto. Teatro della sfida, in programma alle ore 18, sarà il Ciro Vigorito del capoluogo di provincia campano.

Dove vedere in tv e streaming Benevento-Spezia

Benevento-Spezia è in programma alle ore 18 al Ciro Vigorito e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251. Inoltre sarà disponibile in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv, mentre sul nostro sito sarà possibile la cronaca live della sfida.

Benevento-Spezia, le formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; R. Insigne, Sau; Lapadula. All. F. Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gjasi. All. Italiano.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

ASSISTENTI: Valeriani e Marchi.

IV UOMO: Di Martino.

VAR: Di Bello.

AVAR: Di Vuolo.