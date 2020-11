Inter-Torino 4-2: beffa granata a San Siro, Lukaku trascina Conte in rimonta

Una pellicola con finale amaro che nel Toro non riescono a smettere di dare in visione: altra brillante prova per un’ora di gioco contro un’Inter tecnicamente più forte, e due gol di vantaggio dilapidati con un crollo repentino e senza fine. Prima si rifà sotto Sanchez, poi pareggia Lukaku che segna anche su rigore e infine è la volta del subentrato Martinez. La gara perfetta per infondere autostima agli attaccanti di Conte.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Iniziale sorpresa in negativo delle molte che riserva il pomeriggio al Toro quando al centro del campo non si presenta Belotti, fermato da un problema al ginocchio destro ereditato dalla gara contro la Lazio. Un’assenza che rilancia Zaza. Dentro quasi per caso, ma con la voglia di prendersi la ribalta, a San Siro. Così è: Verdi per il centravanti lucano che prende l’esterno della rete al volo di destro (9’), quindi è Rincon che giocando un pallone perso malamente da Ranocchia mette Zaza davanti ad Handanovic (21’): il piede è quello buono, il sinistro, ma a far difetto è la convinzione al tiro. Quella che servirà all’attaccante per sbloccare la partita. E’ il secondo minuto di recupero del primo tempo, quando Sanchez smarrisce la bussola consentendo ai granata di disegnare la ragnatela perfetta per invischiare Handanovic: Linetty vede Bonazzoli che tocca per Meité, geniale nel liberare di tacco Zaza che brucia il portiere sloveno. Nel mezzo ancora più Toro che Inter, almeno guardando al tiro pericoloso per quanto centrale di Ansaldi al (13’), cui fa da contraltare un Inter che, a conti fatti, si ferma alla conclusione fuori di Young al 3’. Granata meritatamente in vantaggio allo scadere, anzi nulla ci sarebbe stato da dire se le reti di distanza fossero almeno state due: Vidal gira a vuoto, Lukaku quando scappa è perché lasciato in fuorigioco, mentre in ripartenza i granata trovano metri per entrare in verticale, e ampiezza per sorprendere i nerazzurri in orizzontale. Ancora una volta tra i primi della classe Singo. E tra le molte note liete dei primi 45’ va inserito anche Verdi, almeno finché non deve dare forfait aggiungendosi a Belotti nella lista degli indisponibili (all’uscita, minuto 41’, l’attaccante si tiene la borsa del ghiaccio sulla coscia destra). Tutta una illusione, per quanto si vedrà nel secondo tempo.