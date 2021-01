Juve-Napoli, le motivazioni della sentenza: "No malafede, applicate le norme"

TORINO -Il Napoli ha rispettato le regole e giudice sportivo prima e Corte federale d'appello poi non hanno considerato "il criterio della gerarchia delle fonti". Sono state depositate le motivazioni che hanno spinto lo scorso 22 dicembre il Collegio di Garanzia del Coni, a sezioni unite, ad accogliere il ricorso del club di De Laurentiis contro lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitti per non essersi presentati all'Allianz Stadium il 4 ottobre per affrontare la Juve nel campionato di Serie A. Una sanzione, decisa in primo grado dal giudice sportivo e confermata anche in appello, cancellata perché gli organi giudicanti non avevano tenuto conto "del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il protocollo Figc vigente all'epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positivita' al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all'esclusiva competenza della Asl territorialmente competente".