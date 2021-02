Cairo sulla lite Agnelli-Conte: "All'estero succede di peggio"

TORINO - "La lite Agnelli-Conte? Le cose che avvengono durante una partita sono legate all'adrenalina che va a mille. Agnelli e Marotta oggi li ho visti tranquilli, non ho visto nessun tipo di tensione". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo all'uscita dall'assemblea di Lega. "Sono cose che accadono in partita, non mi sembra sia un vulnus all'immagine della Serie A. Succede anche in altri campionati, anzi succede anche di peggio. Lo scontro tra Campoccia e Preziosi in assemblea? Oggi non è successo niente di che", ha concluso Cairo.