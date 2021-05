Superlega, incontro tra Agnelli e i presidenti della A

MILANO - Il tema della Superlega al centro della riunione tra i presidenti della Serie A. In un hotel nel centro di Milano, i patron dei club hanno discusso sulle conseguenze degli eventi della Superlega, ma anche di fondi e progettualità in vista della prossima stagione.

Insieme ad Agnelli anche Scaroni, Lotito e De Laurentiis

Presenti, tra gli altri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, quello del Milan Paolo Scaroni, l'ad dell'Inter Beppe Marotta, il patron della Lazio Claudio Lotito e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis. Superlega in primo piano, ma al centro delle discussioni anche i temi economici che riguardano il futuro del calcio italiano.

Ferrero: "Agnelli è la Juve. Non deve giustificare niente"

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato in seguito alla riunione informale tra i club di Serie A a Milano: "Com'è andata? Benissimo. Il clima è ottimo, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Dobbiamo trovare armonia e lavorare per un calcio migliore. La volontà c'è anche da parte di Juve, Inter e Milan. Agnelli è la Juve, una squadra italiana importante, ha fatto la boutade e ha capito che è più importante il calcio casalingo. Lui non deve giustificare niente, non siamo a scuola".