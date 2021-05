Lazio-Torino si gioca, è ufficiale: respinto l'ultimo ricorso

ROMA - La partita di campionato tra Lazio e Torino si recupererà martedì prossimo con fischio d'inizio alle ore 20.30. Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Franco Frattini, ha infatti respinto in modo definitivo il ricorso del club biancoceleste, che chiedeva la vittoria a tavolino del match valido per la 25ª giornata di Serie A, non disputato lo scorso 2 marzo per l'assenza del club granata, bloccato dalla Asl piemontese per via dei casi di Covid rilevati nel gruppo squadra. È finita pertanto, presso il Salone d'Onore del Coni, l'udienza del collegio di Garanzia a sezioni riunite, presieduta da Franco Frattini, per il ricorso della Lazio. Il club biancoceleste, rappresentato dall'avvocato Gian Michele Gentile, lo aveva presentato all'organo di garanzia dello sport per chiedere il 3-0 a tavolino, dopo quello respinto dalla Corte d'appello sportiva della Figc. Il Torino, invece, rappresentato dall'avvocato Eduardo Chiacchio, chiedeva di giocare il match il 18 maggio, come stabilito dalla Lega di Serie A. Il tribunale federale e corte d'appello avevano già rigettato il reclamo della Lazio.