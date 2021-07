La Serie A vieta il verde: maglia del Sassuolo a rischio?

Vietate le maglie verdi in Serie A. Nel nuovo regolamento ufficiale delle divise da gioco, pubblicato dalla Lega Serie A ieri, si legge infatti il divieto all'articolo 2, riguardante i colori: "Dalla stagione 2022/23 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento ".

Il verde del Sassuolo e della Lazio

La regola è stata introdotta per favorire la chiarezza delle immagini televisive. Il divieto però è curioso se si pensa che, in Serie A, il Sassuolo ha il verde, oltre al nero, nei colori sociali. Nella scorsa stagione, tra le altre, anche la Lazio ha usato una maglia verde in occasione delle sfide in trasferta.