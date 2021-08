Diretta Empoli-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI -Inizia contro il suo passato l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Si apre un nuovo ciclo. C’è il tecnico toscano, pronto a sfidare l’Empoli, a far sognare i tifosi. E dopo due ritiri e diverse amichevoli è il momento di fare sul serio: “Sarà probabilmente una stagione di costruzione per essere poi competitivi in quelle successive. Sono contento, ho visto l’applicazione feroce dei ragazzi. E mi rende contento”, il primo bilancio dell’allenatore alla vigilia del match al Castellani. E Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, vuole partire subito alla grande: “C’è sempre la volontà di imporsi anche se affrontiamo un avversario molto forte”.