Torino-Atalanta 1-2: decide Piccoli al 93', Juric cade all'esordio

TORINO - Inizia con una sconfitta la nuova stagione del Torino di Juric che cade all'ultimo respiro davanti ai suoi tifosi per 2-1 contro l'Atalanta . Escono a testa alta i granata dalla prima giornata di Serie A, con la formazione di Gasperini che passa in vantaggio dopo 6' minuti, grazie ad un gioiello di Muriel , raggiunta a 12' dalla fine dal timbro di Belotti, complice una deviazione di Mahele, per poi andare in paradiso al 93' grazie alla zampata vincente del giovane Piccoli, classe 2001, al suo primo gol in maglia nerazzurra.

A Muriel bastano 6' per segnare

Paro, in panchina al posto di Juric squalificato, sceglie il 3-4-1-2 con Sanabria e Pjaca tandem offenisvo, risponde Gasperini con il 3-4-2-1 a sostegno dell'unica punta Muriel ci sono Ilicic e Malinovskyi. Dopo 6' è proprio l'attaccante colombiano della Dea ad inventarsi la perla che sblocca subito il risultato: discesa dall'out di destra con sinistro sotto l'incrocio dei pali che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. La reazione granata arriva con un buon colpo di testa di Sanabria bloccato da Musso che si ripete poco più tardi, sempre sull'attaccante paraguaiano. Al 40' va vicino al pareggio nuovamente il Toro con il colpo di testa di Bremer salvato sulla linea da Pessina. Prima dell'intervallo ci provano anche Aina e Mandragora, ma il risultato resta sull'1-0 Atalanta.

Serie A, la classifica

Piccoli al 93' gela il Torino

Nella ripresa non cambia lo spartito con il Torino che insegue prepotentemente il pareggio: Mandragora ancora una volta e Djidji poco più tardi spaventano Musso. Gasperini cambia davanti con Lammers e Miranchuk per Muriel ed Ilicic. Al 65' è tempo di Belotti per i padroni di casa e dopo 13' arriva la beccata del gallo che rimette tutto in parità: controllo sull'out di sinistra, botta con il destro deviata da Maehle che batte Musso e firma l'1-1. Due minuti più tardi l'attaccante campione d'Europa costringe il portiere avversario ad un fallo fuori area che il direttore di gara giudica da giallo, ma la punizione di Verdi non trova lo specchio. All'87' l'ex Bologna ci riprova dal limite con il destro e la sfera esce di poco alla sinistra di Musso. Sembra tutto destinato verso la parità, ma al 93' Piccoli, da poco entrato in campo, trova la zampata vincente che regala il successo per 2-1 all'Atalanta.