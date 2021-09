Diretta Empoli-Venezia ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Dopo la bella prestazione all'esordio con la Lazio e la grande vittoria ottenuta in casa della Juventus, l'Empoli di Anderazzoli ospiterà il Venezia, ancora fermo a zero punti dopo le prime due giornate. Il tecnico dei toscani vuole allontanare immediatamente i festeggiamenti dopo il successo di Torino. "È sicuramente più facile gestire una sconfitta rispetto ad una vittoria e di questo ne ho parlato con i ragazzi. Siamo consapevoli che le vittorie a volte fanno male - ha detto Andreazzoli alla vigilia- perché possono togliere molto. Spero che i ragazzi riescano a mettere in campo l’attenzione e la concentrazione viste a Torino". Paolo Zanetti, tre stagioni da calciatore ad Empoli dal 2003 al 2006 con 57 presenze e due gol, sprona i suoi. "Non dobbiamo commettere errori stupidi, fatti nelle prime partite. Veniamo da un ritiro importante - ha dichiarato- dove sono stati analizzate al meglio tutte le situazioni. I ragazzi hanno reagito e quindi mi aspetto una squadra sul pezzo per fare risultato".