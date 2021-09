Diretta Sassuolo-Torino ore 20.45: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - Alle ore 20.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Torino di Ivan Juric fa visita al Sassuolo nell'anticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A. I granata sono reduci dal netto 4-0 contro la Salernitana. Una vittoria che ha finalmente smosso la classifica dopo le sconfitte contro Atalanta (2-1) e Fiorentine (2-1) nelle prime due giornate. Il Sassuolo, invece, nell'ultimo turno è uscito sconfitto dall'Olimpico di Roma (2-1) nonostante un'ottima prestazione in casa dei giallorossi di José Mourinho. I neroverdi di Dionisi, però, sono a quota quattro in classifica, frutto del successo all'esordio al Bentegodi contro il Verona (3-2) e del pareggio interno contro la Sampdoria (0-0). Il Sassuolo ha vinto solo in uno degli ultimi 10 confronti di Serie A con il Torino (successo per 2-1 in casa nel gennaio 2020): quattro pareggi e cinque vittorie granata in questo parziale, incluso il 3-2 in Piemonte dell’ultimo incrocio a marzo.