Sassuolo-Torino 0-1: Juric la legge, Pjaca la sigilla!

Dionisi e Juric scelgono strategie opposte, rispetto al turno precedente: il tecnico neroverde conferma in blocco la squadra che ha perso a Roma, quello granata cambia cinque elementi su undici (le novità sono Djidji - in campo con una maschera protettiva post operazione al setto nasale - Pobega, Ola Aina, Praet e Brekalo). Partita da subito piacevole e con alternanza di occasioni: apre Pobega al 7’ con un tiro di poco fuori, replica Frattesi un minuto più tardi con una discesa sul settore destro chiusa con una conclusione che centra il palo. Da metà ripresa si fa però netto il dominio granata: di qualità le giocate sulla trequarti, incisive, per quanto sfortunate, le conclusioni. A fine primo tempo si conteranno 10 tiri del Toro (a 3), con due pali e tre salvataggi sulla linea. Al 26’ l’assist di Brekalo per Sanabria è preziosissimo, il salvataggio di Ferrari pure. Pochi secondi più tardi lo stesso attaccante ex Wolfsburg coglie il palo, il pallone finisce sui piedi di Singo che rimette in mezzo, quindi Rogerio in parte con il braccio salva a un metro dalla porta. Il Sassuolo ci prova in ripartenza, e al 31’ va in gol con Djuricic (assist di Frattesi): rete annullata per fuorigioco millimetrico. La partita rimane però in mano al Toro, che al 40’ con Bremer di testa - il cross è di Ola Aina - impegna Consigli. Che al 42’ se la cava intervenendo su Sanabria, prima di esultare come per un gol segnato quando un tiro di Praet lo supera, ma incoccia contro il legno.

Ripresa subito e ancora nel segno del Toro: già al 3’ palla di Praet per Brekalo che spreca calciando alto. La pressione granata si allenta leggermente nella prima fase della ripresa. Il Sassuolo prova ad approfittarne prima con Berardi (tiro addosso a Milinkovic al 15’) quindi con Ferrari che mette alto di testa (17’). Al 18’ guaio per Juric, costretto a sostituire Praet, vittima di un infortunio muscolare al bicipite femorale: al posto del belga entra Linetty. Tre i cambi contemporanei di Dionisi, che al 19’ inserisce Scamacca al posto di Raspadori, Traoré per Boga e Kyriakopulos per Rogerio. Di nuovo protagonisti i granata, però, al 27’: altro assist prezioso di Brekalo (tra i migliori in campo) che lancia in porta Lukic. Il serbo, solo davanti a Consigli, si allarga e mette sull’esterno della rete. Errore grave, visto che da quella posizione avrebbe potuto attendere l’arrivo di un compagno da servire in area di rigore. Intanto al 32’ pure il tecnico granata opta per un triplice cambio: out Pobega, Brekalo e Singo per Mandragora, Pjaca e Vojvoda. E sono proprio Mandragora e Pjaca, al 38’, a confezionare la rete da tre punti: tocco del centrocampista a liberare in area il croato che fa la scelta più difficile, cioè decide per la giocata più semplice tracciando un interno destro più preciso che forte che inchioda Consigli. Toro in meritatissimo vantaggio. Protetto al 90’ da Milinkovic, ieri incerto in qualche uscita, ma reattivo nel volare su un colpo di testa di Ferrari. Prossimo appuntamento per i granata giovedì in casa contro la Lazio (ore 18.30), per il Sassuolo, martedì, trasferta a Bergamo contro l’Atalanta (20.45).