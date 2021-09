Diretta Salernitana-Atalanta ore 20.45: come vederla in tv e formazioni ufficiali

SALERNO - Castori cerca risposte dalla Salernitana dopo il disastro dei primi tre incontri. I granata hanno perso sempre fin qui subendo già 11 gol, una media superiore alle 3 reti incassate a partita. L'ex allenatore del Carpi è finito sotto accusa dopo la pesante sconfitta contro il Torino e potrebbe cambiare volto alla sua squadra. Dopo la bella prova in Champions contro il Villarreal l'Atalanta si rituffa in campionato con l'intenzione di cambiare marcia. In seguito alla vittoria nella gara inaugurale, infatti, la Dea ha ottenuto un pari contro il Bologna ed è stata sconfitta dalla Fiorentina. Gasperini, dopo parecchi anni, torna a Salerno dove ha giocato nella stagione 1990-91: "Sarà una forte emozione, quella è stata una tappa importante della mia carriera".

Salernitana-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Salernitana e Atalanta andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno alle ore 20.45 e sarà visibile su Dazn e Sky e sulle piattaforme NOW e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire la cronaca live del match sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Djuric, Gondo. ALL.: Castori.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Toloi; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. ALL.: Gasperini.

ARBITRO: Valeri di Roma 2. Guardalinee: Giallatini e Dei Giudici. Quarto uomo: Fourneau. Var: Di Bello. Avar: Pagliardini.

