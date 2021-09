Diretta Lazio-Cagliari ore 18: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - "Ho visto passi da gigante della squadra, non mi sento in difficoltà. Ma contro il Cagliari nessuno pensi di avere vita facile”. Maurizio Sarri chiede di più alla sua Lazio. Le sconfitte contro Milan e Galatasaray hanno aperto qualche crepa, ma niente allarmi. Servono tempo e lavoro. C’è l’occasione di riscattarsi e offrire una grande prestazione all’Olimpico contro il Cagliari. I sardi hanno scelto Walter Mazzarri per ripartire dopo un inizio di stagione difficile: “La Lazio è forte e sarà arrabbiata dopo due sconfitte consecutive. Però noi non dobbiamo porci limiti”. Qualche numero. I biancocelesti hanno vinto tutte le ultime 10 gare interne contro il Cagliari in Serie A, solo contro la Triestina tra il 1935 e il 1954 hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga (16) contro una singola avversaria nel torneo.