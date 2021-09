Lazio-Cagliari 2-2: Immobile non basta, Mazzarri sorride

ROMA - Un Cagliari corsaro ferma la Lazio. I biancocelesti vanno avanti con Immobile sul finire del primo tempo, poi Joao Pedro in apertura fa 1-1. I sardi giocano un gran calcio, i ragazzi di Sarri, in tribuna perché squalificato, soffrono. Così Keita fa il classico gol dell’ex. È Cataldi, nel finale con un grande tiro, a fissare il punteggio sul 2-2. A pochi minuti dal triplice fischio espulso anche Zappa. La Lazio, dopo due ko consecutivi, riparte con un pareggio. Segnali di buon calcio solo nella seconda metà della ripresa. Sorride Mazzarri: ha preso il Cagliari pochi giorni fa e si mette in tasca il primo punto.

Lazio-Cagliari, la cronaca

Una Lazio non ancora disegnata da Sarri. Troppo bassa e distante nei reparti. Il Cagliari ne vuole approfittare e Lazzari è provvidenziale su Keita. Nandez poco dopo, di testa, sfiora il vantaggio. Si combatte su ogni pallone, l’intensità c’è, le occasioni poche. I biancocelesti trovano la prima vera chance con Milinkovic al 30’: Cragno blocca senza grossi problemi. Al 45’ poi, bel cross del Sergente per Immobile. Di testa trova l’angolino lontano e fa esplodere l’Olimpico. Festa sotto la Curva Nord e fa festa pure Martusciello in panchina. Non è ancora una Lazio perfetta, ma chiude il primo tempo in vantaggio.

Keita gol da ex, Cataldi la pareggia

La Lazio parte male e il Cagliari fa subito gol. Pennellata di Marin per Joao Pedro, che di testa batte Reina e fa 1-1. Sono passati una manciata di secondi dalla ripresa. Immobile risponde con un diagonale mancino, palla fuori. E Nandez suona la carica per i sardi: tra i più attivi, con un tiro morbido colpisce il palo esterno. Mezz’ora alla fine, match aperto. Per Mazzarri escono Caceres e Dalbert per Zappa e Walukiewicz. Momento favorevole per i sardi. Bomba di Lykogiannis neutralizzata da Reina. Al 63’ assist vincente di Joao Pedro per Keita, che è freddo in area e fa il 2-1. Non esulta davanti ai suoi ex tifosi. Per i biancocelesti notte fonda. Martusciello inserisce Zaccagni e Cataldi per Pedro Leiva. Tiro di Luis Alberto, Cragno si oppone. Il portiere del Cagliari devia in maniera decisivo un diagonale di Immobile e lo manda sulla traversa. Quindici alla fine, la Lazio a testa bassa ci prova. È Cataldi a pescare il jolly: botta dal limite che trova l'angolino alle spalle di Cragno. Otto minuti alla fine, l'Olimpico è una bolgia. Zappa espulso per doppia ammonizione. Ma è l'ultima emozione. Il Cagliari ferma la Lazio, finisce 2-2. Sarri riparte con un pareggio.