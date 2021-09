Verona-Roma 3-2: Barak-Caprari-Faraoni show, Tudor beffa Mourinho

VERONA - La Roma non infila il quarto successo consecutivo e crolla 3-2 al Bentegodi contro il Verona , nonostante lo spettacolare gol di capitan Pellegrini che aveva permesso a Mourinho di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. In apertura di ripresa accade di tutto: uno-due scaligero con Barak e con Caprari, prodotto del vivaio giallorosso, pareggio-lampo ospite, che sfrutta una sfortunata autorete di Ilic, e nuovo sorpasso gialloblù con una splendida volée dell'ex Lazio Faraoni. Lo Special One resta a quota 9 in classifica, Tudor si presenta ai suoi nuovi tifosi con un prestigioso successo , il primo in questo campionato per la formazione veneta.

Verona-Roma, le scelte di Tudor e Mourinho

Tudor, lo scorso anno vice di Pirlo alla Juventus, debutta sulla panchina del Verona (al posto dell'esonerato Di Francesco) nell'impegnativo match interno con la Roma di Mourinho capolista in Serie A. L'Hellas si presenta con un 3-5-2 con Montipò tra i pali, Dawidowicz, Gunter e Ceccherini in difesa, Faraoni e Lazovic a tutta fascia, Bessa, Ilic e Barak a centrocampo e il tandem Caprari (ex della sfida) e Simeone in attacco. La risposta dello Special One è un 4-2-3-1 dove, davanti a Rui Patricio, ci sono da destra verso sinistra Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori, in mediana Veretout e Cristante e il terzetto Zaniolo-Pellegrini-Shomurodov a supporto del terminale offensivo Abraham.

Magia di Pellegrini: Verona-Roma 0-1 al 45'

Si parte fortissimo: la Roma pressa a tutto campo, il Verona risponde colpo su colpo. Lazovic, fermato poi per fuorigioco, impegna Rui Patricio da posizione defilata, quindi Pellegrini viene murato in extremis e, su un nuovo rovesciamento di fronte, Simeone aggira Cristante e tenta un diagonale destro che esce per questione di centimetri: il cronometro segna appena 7' dal fischio d'inizio dell'arbitro Maresca. L'occasione più ghiotta, che arriva al 15', è di matrice giallorossa: sugli sviluppi di un calcio di punizione del solito Pellegrini, Cristante svetta in area, colpendo però la parte superiore della traversa. Al 20' Abraham preoccupa Mourinho, si tocca la coscia e si accascia a terra: l'azione prosegue, l'ex Chelsea si rialza e stringe i denti. Al 22', poi, Barak conclude l'ennesima iniziativa personale di quest'avvio di partita con un tiro dalla distanza bloccato in due tempi dall'estremo difensore portoghese. Dopo qualche minuto in cui la Roma sembra aumentare i giri del proprio motore, una leggerezza di Karsdorp al 28' regala a Lazovic la clamorosa opportunità del vantaggio scaligero, che l'esterno serbo si divora calciando a lato dal limite dell'area. Il miracolo difensivo di Ibanez su Simeone e quello di Ceccherini su Abraham fanno da prologo all'1-0 romanista, che arriva al 37': Pellegrini serve Karsdorp e si butta in area, poi torna sul pallone messo in mezzo dal terzino olandese, battendo Montipò sul primo palo con uno splendido colpo di tacco. Gli ospiti avrebbero poi l'incredibile chance del raddoppio-lampo, ma Zaniolo, che ci prova col mancino, centra in pieno Abraham.

Barak, Caprari, autogol di Ilic e Faraoni: 3-2 Verona

C'è Magnani al posto di Ceccherini tra le fila di un Verona che attacca a testa bassa e che mette subito alle corde la Roma: il pareggio porta la firma di Barak, che al 49' trova il tap-in vincente dopo il miracolo di Rui Patricio sull'involontaria deviazione di Mancini, quindi sorpasso al 52' con l'ex Caprari, autore di un pregevole piattone al ferro che non lascia scampo all'estremo difensore portoghese. I giallorossi, che rischiano di capitolare sulla bordata da fuori di Barak, non si arrendono e trovano un insperato 2-2 al 58' grazie allo sfortunato autogol di Ilic su cross di uno scatenato Pellegrini, con l'Hellas che torna avanti soltanto cinque giri di lancetta più tardi con una meravigliosa volée di Faraoni che s'infila sotto al sette. La girandola di cambi assopisce i ritmi forsennati della sfida: entrano Kalinic e Tameze per Simeone e Bessa da una parte, Mkhitaryan, Carles Perez ed El Shaarawy per Shomurodov, Veretout e Zaniolo dall'altra. L'armeno si mette subito in mostra con un tiro dalla distanza, ma è Caprari, al 72', a fallire il colpo del ko. È quindi il turno di Smalling e Borja Mayoral per Karsdorp e Calafiori, con Mourinho che tenta il tutto per tutto, la contromossa di Tudor risponde ai nomi di Hongla e Casale per Caprari e Lazovic. Nel finale Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy ci provano senza fortuna: al Bentegodi il risultato non cambia più.