Serie A, Juve-Milan 1-1: Rebic risponde a Morata

TORINO - Frena di nuovo la Juventus, che non riesce a dare continuità alla vittoria di Malmoe e con il Milan si fa rimontare per la terza volta in quattro giornate di campionato (pareggio di Udine e sconfitta di Napoli i precedenti). Nel bicchiere bianconero, però, c’è qualcosa di più del punto: un gran primo tempo che la squadra di Allegri avrebbe potuto, e dovuto, chiudere con più di una rete di vantaggio, e una solidità difensiva che ha vacillato solo nella seconda metà della ripresa. Ecco, i cali del secondo tempo, per quanto si sia a settembre, devono essere uno spunto di riflessione, come certe disattenzioni (la marcatura persa sul gol del Milan). Riflessioni da tramutare in fretta in fatti, perché è innegabile che la Juventus stia crescendo, ma così rischia di crescere anche il distacco dalla vetta: domani il Napoli può andare a più 10 e l’Inter è tornata a più otto. Dove resta un Milan che ha saputo risalire dopo un brutto primo tempo sfiorando anche la vittoria nel finale.

Juve subito in vantaggio con Morata Allegri inserisce Chiellini per De Ligt al centro della difesa e conferma per il resto la formazione vittoriosa a Malmoe: 4-4-2 in fase difensiva con Rabiot esterno sinistro di centrocampo, 3-5-2 in fase di possesso con il francese che si accentra per far posto ad Alex Sandro. Alle prese con le assenze di Ibrahimovic, Giroud e Calabria, come previsto Pioli schiera l’attacco mobile con Rebic centravanti sostenuto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, allargando Tomori sulla destra della difesa e inserendo Romagnoli accanto a Kjaer. Il Milan inizia aggressivo e al 3' guadagna un angolo. Che però, anziché in occasione rossonera, si trasforma nella rampa su cui decolla il contropiede bianconero: dopo una prima respinta della difesa, Alex Sandro anticipa Kessie e serve in verticale Dybala, che di prima innesca lo scatto di Morata in una metà campo rossonera colpevolmente sguarnita. Lo spagnolo fa 40 metri palla al piede resistendo a Hernandez e batte con un tocco sotto Maignan. Conquistato il vantaggio, la Juve non si limita ad amministrarlo compattandosi nella propria metà campo quando il Milan ha la palla, ma mette in difficoltà i rossoneri ogni volta che la riconquista: ora cercando immediatamente la profondità, ora attraverso un fraseggio che il Milan non riesce a intercettare grazie agli scambi di posizione tra Cuadrado e Dybala e alle avanzate di Alex Sandro. Il risultato sono due grandi parate di Maignan su Morata (deviazione di destro su cross basso di Alex Sandro) e Dybala (destro da fuori), prima che scocchi il 20'. Ancor più provvidenziale è il recupero al 31' di Tomori su Rabiot, scattato in verticale a chiudere una splendida azione di prima avviata da un tacco di Dybala e rifinita da un filtrante di Bentancur. Il Milan si fa vedere per la prima volta, dopo lo svantaggio, al 42': Kalulu, entrato al 35' per l’infortunato Kjaer ma piazzatosi a destra rimandando Tomori al centro, si inserisce serve con un cross basso in area Rebic, il cui tiro è però murato da Chiellini.