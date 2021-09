Diretta Torino-Lazio ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - “Con la Lazio è un gran bel test, sono curioso. Siamo all’inizio e questo Torino non è la squadra più forte che ho allenato”. Ha parlato così Juric in conferenza stampa prima del match contro i biancocelesti. Banco di prova importante contro una big per i granata, dopo le due belle vittorie consecutive si cerca il tris. Non accade da marzo 2019. In quella stagione poi, arrivò il settimo posto e l’Europa. I biancocelesti non attraversano un grande momento e pensano pure al derby. Sarri, squalificato, sarà in tribuna. In panchina il vice Martusciello. Il Toro ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio (2N, 4P); i laziali potrebbero vincere tre trasferte di fila in casa dei piemontesi per la prima volta nella competizione.