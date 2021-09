Diretta Inter-Atalanta ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

SEGUI INTER-ATALANTA LIVE SUL NOSTRO SITO

Dove vedere Inter-Atalanta

La partita tra Inter ed Atalanta è in programma alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Colarossi e Prenna.

IV uomo: Abisso.

Var: Aureliano.

Avar: Ranghetti.