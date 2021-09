Diretta Spezia-Milan ore 15: come vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

LA SPEZIA - La sfida tra Spezia e Milan , in programma al Picco alle ore 15, aprirà il sesto turno di Serie A . I ragazzi di Pioli, che nell'ultimo turno hanno superato agevolmente il Venezia, si trovano a quota 13 punti in classifica (secondi ex aequo con l'Inter a -2 dal Napoli capolista), quellii di Thiago Motta, sconfitti dalla Juve nell'ultimo turno, sono invece distanti nove lunghezze. L'unico precedente nel massimo campionato italiano fra le due squadre, risalente alla scorsa stagione, sorride ai padroni di casa : i liguri allora guidati da Vincenzo Italiano si imposero infatti 2-0 con reti di due prodotti del vivaio, Guido Maggiore (che vanta una breve esperienza nelle giovanili rossonere) e Simone Bastoni.

Dove vedere Spezia-Milan

La partita tra Spezia e Milan è in programma alle ore 15 allo stadio Alberto Picco e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Spezia-Milan, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, NIkolaou, Hristov, S. Bastoni; Bourabia, Sala, Antiste; Maggiore, Gyasi, Nzola. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Provedel, Zovko, Manaj, Verde, Kiwior, Ferrer, Podgoreanu, Strelec, Salcedo, Bertola. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca, Kovalenko, E. Colley, Erlic. Squalificati: -.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, D. Maldini, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Calabria, Bennacer, Castillejo, A. Conti, Brahim Diaz, Pellegri, Gabbia, Leao. Indisponibili: Plizzari, Kjaer, Krunic, Florenzi, Bakayoko, Messias, Ibrahimovic. Squalificati: -.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Imperiale e Vecchi.

IV uomo: Meraviglia.

Var: Orsato.

Avar: Biondi.